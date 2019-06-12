Зеленский встретился с экс-президентом Украины

Действующий и бывший президенты подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой государства Виктором Ющенко и обсудил социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов в Верховную Раду.

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Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», - говорится в сообщении.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский имел встречу с Виктором Ющенко.

Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства. — APU (@APUkraine) June 12, 2019

Как сообщал УНИАН, 12 июня Зеленский также встречался с лидером партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко.