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Зеленский встретился с экс-президентом Украины

20:35, 12 июня 2019
Выборы 2019
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Президент встретился с Ющенко / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой государства Виктором Ющенко и обсудил социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных выборов в Верховную Раду.

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Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко. Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Зеленский также встречался с лидером партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко.

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Теги: #Рада#выборы#Ющенко