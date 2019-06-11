КСУ перешел к закрытой части слушаний по делу о конституционности роспуска Рады

Представители Верховной Рады и представитель президента в Конституционном суде ответили на вопросы судей, также выступил постоянный представитель парламента в КС Анатолий Селиванов, после этого стороны зачитали конечные речи, и суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

Большая палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу о конституционности указа президента о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании суда объявила председатель КС Наталья Шаптала.

"Рассмотрение дела в открытой части пленарного заседания Палаты Конституционного суда Украины объявляю завершенным. Конституционный суд не завершил свою работу и переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия решения по данному делу. Решение по этому делу будет обнародован на официальном сайте Конституционного суда", - сказала она.

Представители Верховной Рады и представитель президента в Конституционном суде ответили на вопросы судей, также выступил постоянный представитель парламента в КС Анатолий Селиванов, после этого стороны зачитали конечные речи, и суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

Сегодня, 11 июня, Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу о представлении депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Сегодня в суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно".

Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов.