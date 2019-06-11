Представитель Зеленского в КС: нет оснований ставить под сомнение легитимность указа о роспуске Рады

По словам Федора Вениславского, некоторые политические силы пытаются «манипулировать фактами» для того, чтобы поставить под сомнение легитимность указа президента.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил об отсутствии оснований ставить под сомнение легитимность указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в перерыве пленарного заседания Палаты Конституционного Суда Украины в форме устного производства по рассмотрению дела о соответствии Основному закону соответствующего указа Зеленского.

По его словам, сейчас у ряда народных депутатов возникли сомнения в легитимности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, поскольку "некоторые политические силы понимают, что они остаются за бортом истории".

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По словам Вениславского, эти политические силы пытаются "всяческими намерениями манипулировать фактами для того, чтобы поставить под сомнение легитимность указа президента, хотя таких оснований нет".

Как сообщал УНИАН, 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в КСУ представление о неконституционности указа о роспуске ВР. Представление подписали 62 народных депутата. Они просят суд открыть конституционное производство по этому представлению, признать его неотложным и рассмотреть в течение месяца, а также признать указ президента о роспуске ВР и назначении внеочередных выборов в парламент неконституционным.