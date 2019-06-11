Парламентской коалиции не существует уже два года - представитель президента в КС

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отметил, что по коалиционному соглашению от 2014 года коалицию формируют исключительно фракции.

Парламентской коалиции в Украине не существует уже два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил на пленарном заседании Палаты Конституционного суда по рассмотрению дела о соответствии Основному Закону указа Зеленского о роспуске Верховной Рады.

По словам Вениславского, факто того, что коалиции не существует уже около двух лет, в свое время подтверждали своими заявлениями политические лидеры и представители фракций, в частности, председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, а также бывший президент Петр Порошенко.

По словам Вениславского, Порошенко "в своих выступлениях говорил, что у него возникло право досрочного прекращения полномочий парламента, но он им не воспользуется".

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Кроме того, он обратил внимание суда на то, что толкование Основного Закона Конституционным судом в 2010 году, согласно которому в коалицию могут входить также внефракционные народные депутаты, было принято при других правовых реалиях, то есть тогда еще действовал закон о Регламенте Верховной Рады, которым предусматривались другие процедуры создания коалиции и прекращения ее деятельности. Однако позже парламент проголосовал за исключение из Регламента ВР этих положений. Поэтому на сегодняшний день не существует правового регулирования законом деятельности коалиции, и ссылаться на толкование КС от 2010 года нет смысла, подчеркнул Вениславский.

Как подчеркнул представитель президента, в коалиционном соглашении, подписанном в 2014 году, четко указано, что коалиция формируется исключительно из депутатских фракций.

"Правовой основой для существования коалиции является коалиционное соглашение, которое было заключено 27 ноября 2014 года, то есть это и политический, и правовой документ. Его правовой характер обусловлен тем, что оно было легитимировано нардепами путем принятия закона о Кабинете министров. А в статье 11 этого закона предусмотрено, что программа деятельности правительства основывается на программных принципах коалиции", - сказал Вениславский.

По его словам, в соглашении сказано, что членами коалиции могут быть только фракции и нет ни слова об индивидуальном членстве.

"В регламенте коалиционного соглашения предусмотрено, что деятельность коалиции прекращается в случае ее численного уменьшения до меньшего количества нардепов, чем определено Конституцией. Иными словами, с момента фиксирования на сайте ВР информации о том, что совокупное количество нардепов в коалиции, по состоянию на определенное число, стало меньше 226, коалиция прекратила свое существование", - сказал представитель президента.

Кроме того, Вениславский добавил, что заявления председателя парламента и лидера "Народного фронта", произнесенные 14 апреля 2016 года, о том, что удалось собрать коалицию в составе 227 депутатов, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку правовой основы для восстановления коалиции не было.

"Если бы нардепы хотели зафиксировать наличие коалиции, они должны были подписать новое коалиционное соглашение", - убежден представитель президента.

"Когда "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции 17 мая текущего года, то нельзя выйти из того, чего не существует уже два года. И поэтому это чистая манипуляция", - подчеркнул Вениславский.

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Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

21 мая президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции "Народный фронт" было 227 народных депутатов.

Сегодня, 11 июня, на заседании КС депутат Игорь Алексеев утверждал, что, несмотря на выход фракций "Самопомич", Радикальной партии и "Батькивщины", коалиция в составе "Народного фронта" и "БПП" вместе с внефракционными насчитывала большинство от конституционного состава парламента до момента, когда из коалиции вышел "Народный фронт".