Если бы выборы проходили в начале июня, в парламент прошли бы 5 партий - опрос

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале июня, то в парламент прошли бы 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Блок Петра Порошенко" Солидарность" (" Европейская солидарность"), "Батькивщина" и "Голос".

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС) "Рейтинг поддержки партий: май-июнь 2019".

Так, если бы выборы в ВР проходили в начале июня, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения: 32,1% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 7,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 5,4% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", а 5,1% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

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3,7% проголосовали бы за партию "Голос", 2,5% - за партию "Сила и честь", 1,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,3% - за партию "Всеукраинское объединение "Свобода", 1,2% - за "Гражданскую позицию".

Кроме того, 0,6% - за партию "Оппозиционный блок", по 0,4% - за партии "Наши", "Водродження" и "Объединение "Самопомич"; по 0,3% - за партию "Украинская стратегия", "Левая оппозиция" и "Национальный корпус", а за другие партии - всего 2,4%.

При этом 1,5% вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 6,6% решили не принимать участие в голосовании; 24,2% - не определились, за кого голосовать, еще 1,5% отказались отвечать на вопросы.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в начале июня), то сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий: 48,5% проголосовали бы за "Слугу народа" , 11,8% - за "Оппозиционная платформу - за жизнь", 8,1% - за "БПП "Солидарность", 7,8% - за "Батькивщину" и 5,6% - за "Голос".

3,8% проголосовали бы за "Силу и честь", 2,9% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,9% - за "Свободу", 1,8% - за "Гражданскую позицию".

Кроме того, 0,9% - за "Оппозиционный блок", 0,7% - за партию "Наши", по 0,6% - за "Видродження" и "Самопомич"; по 0,5% - за "Украинскую стратегию" и «Левую оппозицию»; 0,4% - за "Национальный корпус", а за другие партии - всего 3,6%.

*** С 26 мая по 7 июня 2019 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент, проживающий в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.