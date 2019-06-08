Садовый призвал антикоррупционные организации проверить кандидатов в нардепы от «Самопомочи»

Также лидер партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый просит общественность оценить кандидатов от «Самопомочи».

Лидер партии «Объединение «Самопомич» Андрей Садовый призвал антикоррупционные организации проверить кандидатов в народные депутаты от партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Самопомочи», партия выставила на публичное обсуждение свои избирательные списки в парламент.

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Лидер партии, первый номер избирательного списка Садовый обратился к антикоррупционным организациям с просьбой проверить каждого кандидата, который идет в парламент от «Самопомочи».

Также он просит общественность оценить кандидатов от «Самопомочи». Список кандидатов опубликован на сайте.

Под фамилией каждого кандидата можно оставить свои замечания и предложения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 июня, делегаты съезда «Самопомочи» утвердили партийный избирательный список. Всего в списке 106 кандидатов.

В партии уверяют, что более 80% кандидатов - новые лица в украинском политикуме.