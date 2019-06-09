Партия Кличко пойдет на выборы в Раду только на округах

"УДАР" не будет выдвигать кандидатов по партийному списку.

Политическая партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

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"Партия «УДАР» на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии", - отметил он.

По словам лидера "УДАРа", партия будет кардинально обновлена.

В то же время Кличко подчеркнул, что, как и заявлял ранее, останется работать в Киеве, поскольку "у него, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые он должен реализовать".

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко предлагал Михеилу Саакашвили возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную Раду. Однако Саакашвили отказался от предложения Кличко.