цей матеріал доступний українською

Партия Кличко пойдет на выборы в Раду только на округах

14:54, 09 июня 2019
Выборы 2019
193 0
Кличко пообещал кардинальное обновление партии "УДАР"/ фото: kiev.klichko.org

Политическая партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить "УДАР"

"Партия «УДАР» на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии", - отметил он.

По словам лидера "УДАРа", партия будет кардинально обновлена.

В то же время Кличко подчеркнул, что, как и заявлял ранее, останется работать в Киеве, поскольку "у него, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые он должен реализовать".

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко предлагал Михеилу Саакашвили возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную Раду. Однако Саакашвили отказался от предложения Кличко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Досрочные выборы в Раду 2019
Теги: #Виталий Кличко#удар#парламентские выборы 2019