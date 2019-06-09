Партия Кличко пойдет на выборы в Раду только на округах
Политическая партия мэра Киева Виталия Кличко "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах.
Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.
Читайте такжеКличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить "УДАР"
"Партия «УДАР» на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов только в мажоритарных избирательных округах. По списку политическая сила не будет выдвигать кандидатов. Такое решение принял съезд партии", - отметил он.
По словам лидера "УДАРа", партия будет кардинально обновлена.
В то же время Кличко подчеркнул, что, как и заявлял ранее, останется работать в Киеве, поскольку "у него, как у мэра столицы, еще много обязательств перед киевлянами, которые он должен реализовать".
Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко предлагал Михеилу Саакашвили возглавить партию "УДАР" на выборах в Верховную Раду. Однако Саакашвили отказался от предложения Кличко.