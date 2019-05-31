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Порошенко стал председателем партии "Европейская солидарность"

14:45, 31 мая 2019
Выборы 2019
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Порошенко избрали председателем партии "Европейская солидарность" / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на партийном съезде.

Как известно, Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет только 30 мая.

Как сообщал УНИАН, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение переименовать политическую силу в партию "Европейская солидарность".

На съезде сегодня, 31 мая, речь пойдет об обновлении партии и руководства.

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Теги: #Петр Порошенко#парламентские выборы 2019