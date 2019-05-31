Порошенко стал председателем партии "Европейская солидарность"
14:45, 31 мая 2019Выборы 2019
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Соответствующее решение было принято на партийном съезде.
Порошенко избрали председателем партии "Европейская солидарность" / фото УНИАН
Экс-президента Украины Петра Порошенко избрали председателем партии "Европейская солидарность".
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на партийном съезде.
Как известно, Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет только 30 мая.
Как сообщал УНИАН, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение переименовать политическую силу в партию "Европейская солидарность".
На съезде сегодня, 31 мая, речь пойдет об обновлении партии и руководства.
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