Порошенко стал председателем партии "Европейская солидарность"

Соответствующее решение было принято на партийном съезде.

Экс-президента Украины Петра Порошенко избрали председателем партии "Европейская солидарность".

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на партийном съезде.

Как известно, Порошенко написал заявление на вступление в партию и получил членский билет только 30 мая.

Как сообщал УНИАН, 24 мая съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" принял решение переименовать политическую силу в партию "Европейская солидарность".

На съезде сегодня, 31 мая, речь пойдет об обновлении партии и руководства.