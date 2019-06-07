"Оппоблок" пойдет на выборы вместе с партиями Мураева, Кернеса и Труханова

«Оппоблок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» вместе пойдут на выборы в Верховную Раду.

Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» объединились для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции «Оппоблок» Александр Вилкул в Facebook.

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«Мы объединились! Партии «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам». Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток», - написал он.

«Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные «реформы». Реализовать это можем только мы», - добавил Вилкул.