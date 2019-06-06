Наблюдатели ОБСЕ за выборами в ВР должны начать работу уже на следующей неделе

Ожидается, что в составе миссии будет работать 100 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей от 57 стран-участниц ОБСЕ.

Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине должна начать работу 11 июня.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андрушс.

"БДИПЧ отправит в Украину наблюдательную миссию за досрочными парламентскими выборами в Украине", - сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что миссия должна начать работу 11 июня.

По ее словам, поскольку досрочные парламентские выборы в Украине состоятся вскоре после завершения президентских выборов, формат будущей наблюдательной миссии будет аналогичным предыдущему, и таким образом дополнительное оценивание об открытии этой миссии не будет проводиться.

"БДИПЧ направило запрос для 100 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей, но окончательная численность будет зависеть от решения, которое будет приниматься индивидуально странами", - уточнила Андрушс.