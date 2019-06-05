ЦИК зарегистрировала 35 кандидатов в нардепы

Сегодня на заседании Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 35 кандидатов в народные депутаты для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком большинством голосов (13 из 14 присутствующих) зарегистрировал еще трех кандидатов.

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Зарегистрированы, в частности, следующие кандидаты: Артур Мартовицкий в одномандатном избирательном округе № 36 (Днепропетровская область), Юрий Дячук - № 207 (Черниговская область) и Владимир Петров - № 221 (Киев).

Таким образом, по состоянию на 5 июня уже зарегистрированы 35 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Центральная избирательная комиссия упростила порядок временного изменения места голосования. Теперь избирателям не нужно предоставлять документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования.