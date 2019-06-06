Партия Зеленского готовит съезд в ботсаду

После окончания съезда партии состоится пресс-конференция представителей политсилы.

Партия "Слуга народа" проведет свой съезд 8 июня в 12:00 в Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко.

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Об этом сообщили в пресс-службе партии. На нем будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатном округах.

После окончания съезда состоится пресс-конференция представителей партии.

Как говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2%.