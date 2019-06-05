Рейтинг партии "Слуга народа" вырос: кто еще попадет в Раду — новый опрос (инфографика)

Антирейтинг партий возглавляет «Европейская Солидарность», за которую ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия «Слуга народа».

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня.

Так, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 48,2% из тех, кто намерен голосовать и определился. Также преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За жизнь» (10,7%), «Европейская солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, «Гражданскую позицию» - 3,0%, «Радикальную партию» - 2,4%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

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Согласно опросу, антирейтинг партий возглавляет «Европейская солидарность»: за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют о том, что 47% респондентов отметили, что главным мотивом, которым они будут руководствоваться при выборе политической силы во время голосования, будет способность партии принести изменения в стране. Еще 30% опрошенных сказали, что будут голосовать, исходя из способности политической силы навести порядок в стране. Каждый пятый отметил, что мотивируется тем, что в политической силе есть много новых лиц, или же её представители способны побороть коррупцию. Для 14-15% главными мотивами является то, что партия выступает за социальную справедливость и имеет сильного лидер

Опрос проводился Социологической группой «Рейтинг» с 29 мая по 3 июня среди 2000 респондентов от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.