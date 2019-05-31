Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко
10:51, 31 мая 2019Выборы 2019
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При этом Гордон еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду.
Гордон возглавил предвыборный штаб Смешко \ Фото УНИАН
Журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб партии «Сила и честь» экс-председателя Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко.
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Об этом сам Смешко заявил на странице в Facebook.
«Главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду», – написал Смешко.
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