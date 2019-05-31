цей матеріал доступний українською

Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко

10:51, 31 мая 2019
Выборы 2019
448 0
Гордон возглавил предвыборный штаб Смешко \ Фото УНИАН

Журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон возглавил предвыборный штаб партии «Сила и честь» экс-председателя Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко.

Читайте такжеАграрная партия Украины будет принимать участие в досрочных выборах в Раду

Об этом сам Смешко заявил на странице в Facebook.

«Главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон. При этом он еще раз подтвердил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду», – написал Смешко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дмитрий Гордон