В КИУ рассказали, сколько денег Порошенко и Зеленский потратили на избирательную кампанию

Аналитик КИУ отметил, что расходы на кампанию делятся на две части - официальную и неофициальную.

Во втором туре выборов президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский отчитались о расходах на избирательную кампанию в размере 150 млн грн. Однако официальные расходы кандидатов — лишь "вершина айсберга".

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Об этом рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, передает «Обозреватель». Эксперт объяснил, на что идут теневые расходы избирательных штабов.

"В официальных затратах речь идет о сотнях миллионов гривень. Например, перед вторым туром Петр Порошенко потратил около 100 млн грн, Владимир Зеленский чуть меньше — более 50 млн грн за одну неделю кампании. Это промежуточные финансовые отчеты", — сообщил Рыбачок.

При этом аналитик КИУ отметил, что расходы на кампанию делятся на две части: "Есть официальная часть, которую мы видим в финансовых отчетах кандидатов, которые подают в НАЗК и ЦИК. А есть неофициальная часть, и значительная часть средств находится в тени".

"Приведу пример — это деньги, которые кандидаты традиционно тратят на зарплаты агитаторов, членов комиссий и наблюдателей. Ни в одном финансовом отчете мы этой статьи расходов не увидим, потому что это запрещено действующим законодательством. Но мы можем только догадываться, сколько средств надо, чтобы оплатить работу членов комиссий в 30 тысячах избирательных участков, чтобы оплатить работу наблюдателей и тому подобное", — рассказал он.

По словам эксперта, второе направление расходов, которое также находится в тени — незаконная реклама, размещенная без исходных данных.

"Перед вторым туром в регионах Украины распространялась значительное количество материалов с признаками черного пиара против кандидатов, которые никак не были маркированы. Официально они не проходили по избирательному законодательству, но кандидаты откуда-то взяли деньги, чтобы их напечатать и распространить. Речь идет о значительных суммах, которые мы официально не видим", — пояснил Рыбачок.