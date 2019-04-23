Обработано почти 100% протоколов: Зеленский опередил Порошенко в три раза

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составляла 61,37%.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Согласно данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,23% избирателей (13 млн 524 тыс. 027 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 516 тыс. 354 человека).

Подсчитано 18 млн 467 тыс. 783 голоса избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%.