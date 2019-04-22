"Идите к черту": как украинцы портили бюллетени на выборах президента (фоторепортаж)

Один из бюллетеней был испачкан коричневым веществом, похожим на фекалии.

Во втором туре выборов президента Украины около 2% бюллетеней испорчены. Избиратели на них рисуют, выражают недовольство политикой, дают советы или же выражают поддержку кандидату.

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Примеры некоторых испорченных бюллетеней опубликовало 22 апреля общественное движение ЧЕСНО.

"А бывают и более странные вещи. На избирательном участке № 800635 в Подольском районе Киева один из бюллетеней был испачкан коричневым веществом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во втором туре выборов президента Украины 2010 года, где соревновались Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, испортили почти 4,4% бюллетеней.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 96,15% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,14% избирателей (13 млн 17 тыс. 285), за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53% (4 млн 366 тыс. 200).