ЦИК обработала почти 95% протоколов: за Зеленского проголосовали более 12 миллионов украинцев

В настоящее время подсчитано 17 млн 094 тыс. 793 голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 94,46% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,19% избирателей (12 млн 809 тыс. 498), за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4 млн 285 тыс. 295).

В настоящее время подсчитано 17 млн 094 тыс. 793 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. По результатам Национального экзит-полла, за Зеленского проголосовали 73%, за Порошенко - 25,5% избирателей.

Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 62,07%.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.