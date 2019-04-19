"Безвиз, томос, язык, армия": Зеленский обвинил Порошенко в присвоении чужих достижений

При этом оппонент действующего главы государства подчеркнул, что Порошенко почему-то все эти достижения присвоил себе одному.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отмечает, что достижения в вопросах безвиза и языка не принадлежат только действующему президенту Петру Порошенко, а томос - это победа, прежде всего, бывшего предстоятеля УПЦ КП, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

"У Петра Алексеевича очень много было достижений. И это так. Безвиз, томос, язык, армия. Все, что вы писали на билбордах. Но вы знаете, мне кажется, что почему-то все эти достижения вы записали только себе. Я не понимаю, почему", - сказал Зеленский.

В частности, он подчеркнул Порошенко: "Украинский язык был еще до вас".

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"Что касается безвиза - да, это победа. Победа украинских дипломатов, украинской диаспоры, которые боролись за безвиз еще до того, как вы стали президентом Украины", - отметил Зеленский.

Говоря о томосе, он подчеркнул, что это является победой для Украины.

"Но мне кажется, что это победа, прежде всего, Филарета, который боролся за украинскую церковь еще до того, как вы стали президентом. Еще в те времена, когда вы были прихожанином Московского патриархата", - сказал Зеленский.

Кроме того, говоря о армии, Зеленский отметил: «Армия - это, прежде всего, подвиг украинских воинов, украинских волонтеров, украинского народа".