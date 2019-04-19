Зеленский заверяет, что никогда не разговаривал с Путиным

По словам кандидата в президенты, он не был в России с начала войны.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский подчеркивает, что никогда не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и не был в России с начала войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дебатов на НСК "Олимпийский".

"По поводу Путина. Я никогда в своей жизни не разговаривал с Путиным. А я знаю, сколько раз Вы (действующий президент Украины Петр Порошенко - УНИАН) разговаривали с господином Путиным, или как его там, по телефону. Через Медведчука или напрямую. Начиная с 2014 года", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул: "Я не был в России с начала войны. И это ложь снова".

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Также он подчеркнул: "Я не был в России с начала войны. И это снова ложь".

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.