Дебаты на «Олимпийском»: у Порошенко говорят, что штабы кандидатов не согласовали ведущих

Завтра в 19.00 должны начаться дебаты на НСК «Олимпийский».

Штабы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не согласовали лица ведущих и количество вопросов на дебатах на НСК “Олимпийский” 19 апреля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил на брифинге в Киеве.

"Фамилии ведущих или одного, или двоих, я вам назвать не могу. И, насколько я знаю, не согласовано еще количество вопросов", - сказал он.

По словам представителя штаба, регламентом теледебатов между кандидатами в президенты на Общественном предусмотрено пять вопросов.

"Мы хотим, чтобы было пять, мы вообще хотели, чтобы дебаты продолжались более часа, около полутора часов, но команда Зеленского настаивает на очень коротких дебатах. Насколько я знаю, они вообще хотят по три или по два вопроса. Это будет напоминать не дебаты, а обмен какими-то репликами или кричалками. Но, как договоримся, так и будет", - отметил Медведев.

Также, по его словам, все остальные организационные вопросы проведения дебатов штабы кандидатов согласовали.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению ЦИК, теледебаты между кандидатами в президенты 19 апреля на Общественном должны состояться с 21.00 до 22.00.

Кроме того, завтра в 19.00 должны начаться дебаты на НСК «Олимпийский».