ЦИК образовала 199 окружных избиркомов на выборы президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) образовала 199 окружных избиркомов по выборам президента, которые состоятся 21 апреля.
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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на заседании.
Так, кандидат в президенты Владимир Зеленский подал 1379 кандидатур в состав окружных избирательных комиссий, а Петр Порошенко - 1393.
По словам председателя Центризбиркома Татьяны Слипачук, учитывая, что кандидаты подали разное количество кандидатур в состав ОИК, члены ЦИК воспользовались своим правом на внесение в таком случае дополнительных кандидатур.
Согласно законодательству, в каждой ОИК предусмотрено одинаковое количество членов от обоих кандидатов. Кроме того, соблюден баланс в руководящем составе ОИК (секретарь и председатель комиссии должны представлять разных кандидатов).