"Ждут, пока вы набегаетесь по каналам": Зеленский записал новое обращение к Порошенко (видео)

В ролике Зеленский вспоминает вчерашнее выступление Порошенко на "Олимпийском", а также требует от него посадить убийц Катерина Гандзюк и посадить Свинарчуков.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал новое видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко.

Видео политик разместил на странице в Facebook.

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В ролике Зеленский вспоминает вчерашнее выступление Порошенко на "Олимпийском", а также требует от него посадить убийц Катерина Гандзюк и посадить Свинарчуков.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост, пост президента Украины. Господин, Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "Я услышал" перешли к "Я сделаю". А именно: посадили убийц Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела. Ведь шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, - это печально. Дебаты 19-го, дела - каждый день", - говорит Зеленский на видео.

Как сообщал УНИАН, у Зеленского отреагировали на вчерашний "агитационный митинг" Порошенко на "Олимпийском".