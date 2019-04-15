У Зеленского отреагировали на вчерашний "агитационный митинг" Порошенко на "Олимпийском"

По словам представителя пресс-службы «Зе!Команды», сначала кандидаты были готовы на дебаты 19 апреля на "Олимпийском", но потом у Порошенко изменили свою позицию.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский ждет оппонента во втором туре президентских выборов и действующего главу государства Петра Порошенко 19 апреля в 19.00 для проведения дебатов на НСК «Олимпийский» и не собирался участвовать в агитационных мероприятиях оппонента, которые проходили 14 апреля в воскресенье возле стадиона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Зе!Команды».

В пресс-службе заверили, что, когда была начата дискуссия о предвыборных дебатах, то штаб оппонента согласился на их проведение именно 19 апреля на НСК «Олимпийский», но потом у Порошенко изменили свою позицию.

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«Когда начался разговор о дебатах, то Зеленский предложил 19 апреля на НСК «Олимпийский». Петр Алексеевич принял эти условия, а потом начали появляться какие-то новые условия, но это все может бесконечно продолжаться», - отметили в «Зе! Команде».

Поэтому, как отметили в штабе, Зеленский будет ожидать Петра Порошенко 19 апреля в 19.00 на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов, а 14 апреля возле стадиона был «агитационный митинг Петра Порошенко».

У Зеленского подчеркнули, что «мы не участвуем в агитационных мероприятиях (оппонента - УНИАН)».

«Петр Алексеевич сказал, что «стадион - так стадион» ... Дебаты в студии «Суспільного» - это не является требованием закона, об этом наша сторона неоднократно говорила. Требованием закона является проведение дебатов накануне дня тишины, то есть на этот раз - это 19 апреля. Законодательство не требует проведения дебатов в студии «Суспільного», это постановление ЦИК, но это не является требованием закона», - добавили в «Зе! Команде».

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты, действующий глава государства Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский», куда пригласил на дебаты своего оппонента во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского.

Однако Зеленский не пришел. Президент выступил перед собравшимися на площади возле стадиона, после чего встретился с журналистами в конференц-зале НСК «Олимпийский».