В сети появился новый ролик с Зеленским и фурой - теперь финал другой (видео)

На этот раз финал у видео другой: теперь фура проезжает мимо Зеленского, после чего на него высыпается белый порошок.

В четверг вечером, 11 апреля, в сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. На этот раз финал у видео другой: теперь фура проезжает мимо Зеленского, после чего на него высыпается белый порошок.

Видео опубликовали на Facebook-странице Бойкот Партии Регионов со словами: "Теперь Аваков доволен?".

Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

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Как сообщал УНИАН, 11 апреля в штабе Зеленского заявили, что их кандидату могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом другого кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского.

В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.

По данному факту Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.