Гройсман уклонился от ответа на вопрос о поддержке Порошенко: «он нормально ходит» (видео)

Ранее премьер публично поддержал кандидатуру Порошенко.

Премьер-министр Владимир Гройсман уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, поддерживает ли он Петра Порошенко накануне второго тура выборов.

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«А что Петр Алексеевич нуждается в поддержке? Я этого не увидел. Он нормально ходит!», — цитирует «Общественное» ответ премьера на вопрос журналиста.

Напоминается, что на форуме, где Петр Порошенко выдвинулся в кандидаты в президенты, Гройсман открыто поддержал действующего главу государства.

Ранее Гройсман заявил, что не собирается в отставку до выборов Верховной Рады.