Гройсман уклонился от ответа на вопрос о поддержке Порошенко: «он нормально ходит» (видео)
15:01, 11 апреля 2019Выборы 2019
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Ранее премьер публично поддержал кандидатуру Порошенко.
Гройсман удивился, когда услышал, что Порошенко "нуждается в поддержке" / Иллюстрация REUTERS
Премьер-министр Владимир Гройсман уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, поддерживает ли он Петра Порошенко накануне второго тура выборов.
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«А что Петр Алексеевич нуждается в поддержке? Я этого не увидел. Он нормально ходит!», — цитирует «Общественное» ответ премьера на вопрос журналиста.
Напоминается, что на форуме, где Петр Порошенко выдвинулся в кандидаты в президенты, Гройсман открыто поддержал действующего главу государства.
Ранее Гройсман заявил, что не собирается в отставку до выборов Верховной Рады.
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