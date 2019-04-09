Между штабами кандидатов в президенты отсутствует диалог по поводу дебатов перед вторым туром выборов - Аласания

По словам председателя правления НОТУ, штабы хотят использовать «Общественное телевидение» как площадку для налаживания такого диалога.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что между штабами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского пока отсутствует диалог по организации проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук.

«Тот штаб с этим штабом не контактирует, но это их проблемы, и они не касаются нашей сегодняшней пресс-конференции», - заявил он.

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«Пока они (штаб кандидатов в президенты - УНИАН) выбрали «Общественное», или хотят выбрать «Общественное» в качестве площадки для того, чтобы наладить между собой хоть какой-то диалог», - добавил он, отметив, что если такой диалог будет налажен, то НОТУ будет «счастливой».

Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны состояться на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заверил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

Председатель парламентской фракции «БПП» Артур Герасимов сообщил, что Порошенко согласен на дебаты в любой день, в частности, 19 апреля, как предлагал Зеленский.