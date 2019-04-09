Все остальное – это ток-шоу: дебаты должны состояться 19 апреля в студии Общественного - Аласания

Председатель правления НОТУ заявляет, что у него есть сомнения по поводу желания кандидатов в президенты проводить теледебаты.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявляет, что официальные теледебаты между кандидатами в президенты должны состояться 19 апреля в 20.00 в студии «Общественного», все остальное - это ток-шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук о дебатах между кандидатами в президенты перед вторым туром выборов.

Аласания отметил, что у него есть сомнения по поводу желания кандидатов проводить теледебаты.

«Общественный вещатель готов к проведению дебатов, несмотря на все, что происходит в наших с вами кругах и в политических кругах тоже. Я очень рад тому, что ЦИК четко заняла свою позицию и обозначила, где именно и как именно должны проводиться дебаты», - сказал он.

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Председатель правления НОТУ заявил о готовности общественного вещателя организовать дебаты и к «любым вызовам».

«Мы с вами понимаем, что речь идет о строгом формате и жестких правилах и условиях того, что Татьяна (Слипачук) называет именно дебатами. Мы готовы к ним и проводим... После этого мы готовы предоставить кандидатам возможность вне официальных дебатов и государственных средств провести то, что можно назвать "ток-шоу" - более свободное (обсуждение - УНИАН) с экспертами, журналистами, со всеми, если они к этому будут готовы», - заявил он.

Аласания повторил приглашение к кандидатам прибыть на официальные дебаты в студию «Общественного телевидения». Он отметил, что эти дебаты должны состояться 19 апреля в 20.00 и продлятся час.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админработе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заверил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов, и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский выступил с заявлением, что дебаты с Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

Председатель парламентской фракции «БПП» Артур Герасимов сообщил, что Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе 19 апреля, как предлагал Зеленский.