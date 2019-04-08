Команда Зеленского не договорилась с НОТУ о дебатах в студии - СМИ

Ранее в "Общественном" заявили, что ориентировочная стоимость президентских дебатов на НСК "Олимпийский" может составить 6 млн грн.

Представители штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского провели переговоры с командой Национальной общественной телерадиокомпании Украины, однако не достигли договоренности о том, чтобы дебаты состоялись в студии в телецентре «Олівець».

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Об этом сообщает «Детектор медиа» ссылаясь на директора департамента по связям с общественностью и СМИ НОТУ Викторию Сидоренко.

По ее словам, никакой договоренности нет. Представители команды Владимира Зеленского посмотрели студию в телецентре «Олівець», где могли бы состояться дебаты в связи с постановлением ЦИК, поговорили с представителями НОТУ и сказали, что хотят, чтобы дебаты состоялись на НСК «Олимпийский».

Ранее в "Общественном" заявили, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может составить 6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов. Зеленский отметил, что дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

Представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко 19 апреля придет на официальные дебаты в студии «Общественного телевидения», и, если «свободен», приедет на НСК «Олимпийский», где предлагал провести дебаты кандидат в президенты Владимир Зеленский.