В "Общественном" рассказали, во сколько обойдутся дебаты на стадионе

Если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за трансляцию в соответствии с прайсами.

Ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может составить 6 млн грн.

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Об этом сказал журналистам председатель правления НОТУ Зураб Аласания, передает Украинская правда. По его словам, ранее в СМИ была озвучена приблизительная сумма в миллион, но после того, как все подсчитали, стоимость предполагаемых дебатов на стадионе увеличилась почти до 6 млн грн.

"Основные вещи - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Дальше зависит от самих сцен, где будет их расположение, экраны там будут, освещение, звукоаппаратура и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн", - рассказал Аласания.

Вместе с тем, он отметил, что, если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за трансляцию в соответствии с прайсами. "Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 млн", - сказал глава НОТУ.

Аласания добавил, что если один из кандидатов на дебаты не придет, то сумма может немного уменьшиться, но время на дебаты все равно придется потратить, поэтому как таковой экономии не выйдет.

На вопрос журналистов относительно вероятной продажи билетов на дебаты кандидатов в президенты, он ответил, что сама идея выглядит смешно, но теоретически это мог бы делать стадион.

При этом он добавил, что по его собственным, персональным ощущениям, дебаты все же состоятся в студии Общественного, а не на стадионе.

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов, которые состоялись 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (более 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть менее 16%).

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах. Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.