С улыбкой и четырьмя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы (фоторепортаж УНИАН)

В лабораторию кандидат в президенты пришел в сопровождении четырех охранников.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".

В лабораторию кандидат в президенты пришел в сопровождении четырех охранников.

Читайте такжеЗеленский пояснил, почему не захотел сдавать анализы на "Олимпийском"

Как передает корреспондент УНИАН, после сдачи анализов он сообщил: "Сдал кровь. Все, что надо было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, во мне ее много".

Зеленский добавил, что "через три дня мы получаем результат на электронную почту, всем покажем, все официально".

На уточнение о том, что для анализов еще якобы нужно было сдать образцы волос и ногтей, он отметил: "Скажут - будем".

Как сообщал УНИАН, Зеленский прошел медицинскую экспертизу. По его словам, результаты будут через 3 дня.