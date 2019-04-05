С улыбкой и четырьмя охранниками: как Зеленский ходил сдавать анализы (фоторепортаж УНИАН)
08:57, 05 апреля 2019Выборы 2019
1182 0
В лабораторию кандидат в президенты пришел в сопровождении четырех охранников.
Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб" / УНИАН
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".
В лабораторию кандидат в президенты пришел в сопровождении четырех охранников.
Читайте такжеЗеленский пояснил, почему не захотел сдавать анализы на "Олимпийском"
Как передает корреспондент УНИАН, после сдачи анализов он сообщил: "Сдал кровь. Все, что надо было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, во мне ее много".
Зеленский добавил, что "через три дня мы получаем результат на электронную почту, всем покажем, все официально".
На уточнение о том, что для анализов еще якобы нужно было сдать образцы волос и ногтей, он отметил: "Скажут - будем".
Как сообщал УНИАН, Зеленский прошел медицинскую экспертизу. По его словам, результаты будут через 3 дня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019