Зеленский прошел медицинскую экспертизу (фото, видео)

По его словам, результаты будут через 3 дня.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб".

Как передает корреспондент УНИАН, после сдачи анализов он сообщил: "Сдал кровь. Все, что надо было, все крови из меня выкачали. Но, слава Богу, во мне ее много".

Зеленский добавил, что "через три дня мы получаем результат на электронную почту, всем покажем, все официально".На уточнение о том, что для анализов еще якобы нужно было сдать образцы волос и ногтей, он отметил: "Скажут - будем".

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля на странице "ЗеКоманди" разместили видеоролик Зеленского, в котором он предлагает лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко быть арбитром на его дебатах с Порошенко.

Ранее политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил, что в штабе Владимира Зеленского не доверяют медпункту на территории НСК «Олимпийский», поскольку комплекс является государственным учреждением.