В штабе Зеленского уверяют, что 19 апреля дебаты состоятся

Условия дебатов, которые ранее озвучил Владимир Зеленский, остаются в силе.

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского уверяют, что в пятницу, 19 апреля, дебаты между Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состоятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявил сегодня на брифинге.

«19 апреля дебаты состоятся. Дебаты будут оплачены или со стороны государства, или же со стороны кандидатов», - сказал Разумков.

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При этом он добавил, что условия относительно дебатов, которые ранее озвучил Зеленский, остаются в силе.

«Но дискуссия между кандидатами должна вернуться на уровень кандидатов. Мне трудно сказать, к чему они придут, потому что я точно не являюсь кандидатом в президенты», - подчеркнул Разумков.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. Также Медведев предложил провести несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты.

Также сегодня Разумков заявил, что Зеленский придется сдавать анализы в клинику «Евролаб» завтра на 8:00 утра и пригласил Порошенко также сдать анализы в этой клинике, а также присутствовать журналистов.

Согласно закону «О выборах президента Украины», дебаты между кандидатами проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут и транслируются в эфире национальных общественных теле- и радиоканалов. Также предвыборные теледебаты могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания.