В НОТУ заявили, что дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" будут считаться политической агитацией

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что встреча кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будет считаться политической агитацией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время круглого стола на тему: "Дебаты кандидатов в президенты: нужны ли избирателям и о чем?».

"С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что состоится 19 апреля, а остальное все будет считаться политической агитацией. Именно поэтому кандидаты и должны платить из своих фондов", - отметил он.

По словам советника действующего президента Ростислава Павленко, Петр Порошенко готов участвовать в нескольких раундах дебатов. "Позиция Порошенко заключается в том, что дебаты на стадионе никоим образом не отменяют необходимости дебатов, которые предусмотрены действующим законодательством. Поэтому он планирует принять участие в дебатах, которые законом предусмотрены", - подчеркнул он.

Относительно аналогичного вопроса советник Зеленского Ирина Венедиктова отметила, что она не может дать ответ, и его необходимо адресовать непосредственно кандидату. "Я думаю, что мы немножко подождем и услышим эту позицию именно от него", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. Также Медведев предложил провести несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты.

В НОТУ отметили, что место и формат проведения теледебатов кандидатов в президенты регламентирует и согласовывает Центризбирком.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера объяснил УНИАН, что кандидаты в президенты могут проводить дебаты на стадионе, но не за счет госбюджета, а за счет собственных избирательных фондов. "Статья 62 закона о выборах президента предусматривает, что такие теледебаты проводятся на "Общественном телевидении" продолжительностью не менее 60 минут в вечернее время", - подчеркнул Магера. Он уточнил, что официально дебаты должны проводиться именно в помещении "Общественного телевидения".