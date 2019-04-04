Территорию вокруг «Олимпийского» уже окружили нацгвардейцы – журналист (фото)

Возле стадиона также дежурят пожарные машины.

Территорию вокруг Национального спортивного комплекса «Олимпийский» уже оцепили бойцы национальной гвардии.

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Об этом в Facebook сообщил журналист «Радио Свобода» Левко Стек. По его мнению, такая активность связана с дебатами.

«А теперь без шуток. Территорию вокруг Олимпийского окружили нацгвардейцы. Причин не называют. Но возле стадиона возня. Пожарные машины. Предполагаю, началась подготовка к дебатам», – отметил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко приглашает кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского вместе в медицинском пункте НСК "Олимпийский" сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире. Кандидаты должны сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. На ответ Зеленский дал своему сопернику 24 часа.

В свою очередь, Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский".