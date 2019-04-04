Политолог рассказал, помогут ли Порошенко дебаты на стадионе "нокаутировать" Зеленского

Если в течение двух ближайших недель Порошенко арестует известных коррупционеров, то это лучше всяческих дебатов поможет его рейтингу, уверен эксперт.

Страсти вокруг дебатов кандидатов в президенты, вышедших во второй тур, все больше накаляются. Однако думаю, что Владимиру Зеленскому не стоит связываться с Петром Порошенко, потому что последний – опытный демагог, который владеет политическим дискурсом гораздо лучше, чем он.

Об этом специально для "Главреда" заявил Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр".

Но, нельзя не отметить, что Порошенко сам себе "вырыл яму" пять лет назад, когда демонстративно отказался от дебатов с Тимошенко, назвав это "собачьими боями".

Но главное, что все разговоры о дебатах между кандидатами сейчас – это всего лишь попытка сменить повестку дня перед выборами в обществе. Это свидетельствует о том, что у команды Порошенко нет каких-либо серьезных электоральных и политических инструментов либо аргументов. А сами дебаты – это не то, что в действительности важно и интересно миллионам избирателей. Ведь в Украине дебаты так и не стали ценностью политической культуры.

Читайте также"Стадион, так стадион": Порошенко принял вызов Зеленского на дебаты на "Олимпийском" (видео)

Поэтому придет Зеленский на дебаты или не придет – это никак не отразится на народном вердикте, который уже вынесен в его пользу.

Осталось всего две недели до второго тура выборов. О дебатах, их форме и месте проведения нужно было говорить в начале избирательной кампании, когда каждая команда навязывает свою повестку дня и свои ценности. А сейчас Порошенко будет очень трудно доказывать людям, что самое главное – это не коррупция и свинарчуки, а дебаты. Люди прекрасно понимают, что власть, хоть и имеет какие-то позитивные результаты, но негатива намного больше. А дебаты здесь как очень-очень маленькая гирька. Это просто видимость и ложное ощущение, что дебаты являются неким чудо-оружием, которое способно стремительно "переделать" электорат в пользу Порошенко.

Такое чудо-оружие действительно есть, но называется оно иначе – массовая резка коррупционеров: "Если в течение двух ближайших недель Порошенко арестует известных коррупционеров, то это лучше всяческих дебатов поможет его рейтингу".

Вообще, дебаты более выгодны Порошенко, потому что он – очень опытный политический боец, который хорошо говорит и хорошо держится. Он выдержит любые дебаты, с любым оппонентом. Разве что Трампу он уступит. И, может быть, Тимошенко могла бы составить ему конкуренцию. А все остальные политики не смогли бы справиться с демагогией и опытом Порошенко, в том числе опытом ведения дебатов.

Однако, повторяю, все это нужно было делать раньше, три месяца назад. Изначально Порошенко нужно было сказать, что, если он выиграет выборы 31 марта, то тот, кто вместе с ним выйдет во второй тур, в обязательном порядке должен будет пройти экзамен дебатами. Но команда Порошенко этого не сделала…

Безусловно, для Зеленского в сложившейся ситуации есть определенный риск. Поскольку дебаты, которые выставят его в не очень выгодном свете, могут оттолкнуть часть людей от него. Однако это не сыграет существенной роли, потому что в украинском обществе уже сформирован запрос на новые лица, новых людей. Потому отношение к Зеленскому, несмотря на его неопытность, гораздо более щадящее, чем к Порошенко.

И это не потому что Зеленский – хороший, а Порошенко – плохой. Просто все пять лет Порошенко натягивал внимание общества на себя. А теперь это повышенное внимание обернулось против него. В данной ситуации Порошенко было бы выгоднее, чтобы говорили не о нем, а о Зеленском, чтобы под микроскоп искали не его недостатки, а Зеленского. А сейчас все ищут недостатки только у Порошенко. Он сам виноват, потому что так, как действовал он, не действуют в демократическом обществе. Порошенко же оставил только себя одного в информационном поле. Потому люди толком ничего не могут сказать о Зеленском – ну, зеленый, ну, малопонятный, а о Порошенко за пять лет накопилось уже слишком много.

Кроме того, ошибочной является уверенность технологов Банковой в том, что на дебатах Порошенко убедит население голосовать за него. Да вы пять лет обманывали это население! Как же сейчас вы надеетесь убедить людей поддержать Порошенко? Причем надеетесь сделать это теми же словами – про безвиз, про мову, про армию… Это не подействует, не сработает.

Вот если бы на дебатах Порошенко огласил список арестованных коррупционеров, это дало бы эффект. А так все предсказуемо, все это Порошенко проговаривал много раз. Олег Медведев пишет для Порошенко прекрасные речи, которые заставляют рыдать всех охранников и "порохоботов" на встречах. Но это – не аргументы, а сильный стиль и яркая риторика. Однако риторику не передашь, а людям нужно говорить нечто такое, что бы они могли передать другим. А если Порошенко будет обращаться к народу со словами: "Я вам все дал, так что поддержите меня", то, простите, это – не аргумент. А именно этот посыл раскручивался последние шесть месяцев политтехнологами Порошенко. Как можно такой риторикой завоевать молодежь, которая считает, что она вообще никому ничего не должна?

Читайте также"Даю вам 24 часа": Зеленский позвал Порошенко на дебаты на "Олимпийском" (видео)

Однако, я думаю, что в итоге дебаты между Порошенко и Зеленским не состоятся. Возможно, президент выйдет и скажет: "Я хотел дебатов, а он – нет". Это уже делала Юлия Владимировна в 2014 году, но ничего это не дало.

Самый простой и безопасный формат дебатов был бы такой: если бы Порошенко пришел на выступление "95 квартала" и там попытаться выиграть батл между двумя кандидатами в президенты: кто остроумнее, кто глубже, кто интереснее. Они оба – не глупые, просто Зеленский молодой, а этот – опытный и самоуверенный. Тогда бы это были равные условия. Все уже забыли, как премьер-министр Яценюк приходил на выступление "95 квартала", хорошо держался, работал экспромтом – это сразу добавило к его рейтингам 4%. Люди любят уверенных и остроумных, а не бюрократов и мрачных людей.