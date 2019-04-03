Где покупать билеты?: в сети отреагировали на предложение Зеленского о дебатах на "Олимпийском"

Украинцы считают, что эти президентские выборы запомнятся надолго.

В социальных сетях бурно обсуждают видеоролик с призывом кандидата в президенты Владимира Зеленского провести дебаты перед вторым туром с его оппонентом – президентом Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Зеленский опубликовал в Facebook видеообращение к действующему президенту, в котором заявил, что дает ему 24 часа на то, чтобы ответить. Шоумен и лидер президентской гонки призвал провести дебаты на главной спортивной арене Киева, дать туда доступ всем желающим журналистам, транслировать дебаты в прямом эфире на всех каналах и пройти медицинскую экспертизу обоим кандидатам.

Впечатление от ролика у пользователей разделились: одни писали о том, что это креативный ход и таких дебатов еще не видели в мире, другие – что это лишь шоу. Самыми популярными были шутки про то, где купить билеты на такое политическое зрелище.

Напомним, ранее в социальных сетях устроили флешмоб #хочубачитидебати, по которым требовали диалога кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Флешмоб начала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова. Она требовала дебатов перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. В него по количеству голосов прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Впоследствии к флешмобу присоединились и другие интернет-пользователи.