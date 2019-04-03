У Зеленского заявили, что для него участие в дебатах ценнее, чем для Порошенко (видео)

Там отметили, что дебаты важны для того, чтобы избиратель смог различить, где «95 квартал», а где кандидат на пост президента.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к участию в дебатах перед вторым туром голосования на президентских выборах и это участие «более ценно», чем для его визави.

Читайте такжеENEMO рекомендует провести дебаты кандидатов в президенты перед вторым туром выборов

Об этом заявила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова, передает радио Свобода. "Для нашего штаба это будет интереснее и для нашего избирателя это будет ценнее, чем для избирателя и штаба Петра Алексеевича", – заявила Венедиктова.

По ее словам, никаких требований для того, чтобы дебаты состоялись, с другой стороны – Петра Порошенко – в штабе Зеленского нет.

«Мы никаких условий не ставим, просто хотим подчеркнуть, что, если Петр Алексеевич хочет дебатировать с кандидатом в президенты, то, пожалуй, логично сделать посыл в первую очередь к своему избирателю, что он будет дебатировать не с марионеткой и будет обращаться не к 85% марионеток», – добавила Венедиктова.

Она отметила, что дебаты важны для того, чтобы «избиратель смог различить, где «95 квартал», а где кандидат на очень высокую должность в государстве».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины приласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах. Перед этим первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в Раде зарегистрировали законопроект об обязательности дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром.