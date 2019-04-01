Меркель позвонила Порошенко и поздравила с выходом во второй тур выборов
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по телефону поздравила действующего главу украинского государства Петра Порошенко с выходом во второй тур выборов президента Украины.
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Как сообщили в пресс-службе главы государства, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
«Были отмечены честность и состязательность избирательного процесса в Украине», - говорится в сообщении.
Как отмечается, между собеседниками состоялся «обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы о развертывании миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса».
Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине. Были обсуждены дальнейшие контакты на высшем уровне, добавили в пресс-службе.