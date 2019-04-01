Половина внутренних переселенцев не знала, что имеет право голоса на выборах президента - миссия CANADEM

В Канадской наблюдательной миссии отмечают слабую осведомленность избирателей из числа переселенцев об их избирательных правах.

Канадская миссия CANADEM по наблюдению за выборами в Украине заявляет, что по меньшей мере 50% внутренне перемещенных лиц не знали, что они имеют право голоса на выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, начальная оценка избирательного процесса по выборам президента Украины на сегодня, 1 апреля, была дана на пресс-конференции главой миссии CANADEM в Украине Ллойдом Аксуорти.

В миссии считают недостаточными усилия, направленные на распространение информации о процедурах и обеспечение просвещения избирателей на уровне внутренних переселенцев.

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По данным миссии, внутренние переселенцы демонстрируют низкий уровень осведомленности с их избирательными правами, в частности, ВПЛ старшего возраста, которые, возможно, не имеют доступа к Интернету и социальным медиа.

"Как наблюдатели канадской миссии, так и лица, работающие с ВПЛ, оценили, что по меньшей мере 50% ВПЛ не знали о том, что они имеют право голоса на выборах, или какова процедура временного изменения адреса голосования", - сообщают в миссии.

В этой связи сказано, что внутренне перемещенные лица имеют право голоса на президентских выборах 2019 года, однако они обязаны регистрироваться в органе ведения Государственного реестра избирателей и должны повторно пройти этот процесс в случае проведения второго тура выборов.

"Законопроект № 6240 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (об избирательных правах внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан») имеет целью урегулировать эти вопросы. К сожалению, этот законопроект до сих пор не был рассмотрен в первом чтении, несмотря на то, что он был зарегистрирован в парламенте еще 27 марта 2017 года. Это дополнительное осложнение может потенциально уменьшить явку избирателей из числа той группы граждан, которые и без того сталкиваются с большими трудностями в повседневной жизни", - заявили в миссии.

В миссии отметили, что по состоянию на 25 марта (последняя дата для временного изменения адреса голосования) всего около 6,5% процентов ВПЛ воспользовались такой возможностью.