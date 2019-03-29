Современная и европейская: Тимошенко рассказала, какой будет Украина при ее президентстве

Новая Украина будет мирной, современной, справедливой и богатой европейской державой. Завершить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления позволит Новый курс – пошаговый план действий.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала во время программы «Право на власть» на телеканале 1+1.

По убеждению лидера «Батькивщины», новая Украина невозможна без коренного изменения системы. И это время настало. Реализовать это поможет инициированный Юлией Тимошенко и разработанный вместе с лучшими экспертами страны Новый курс.

«Мы готовы сразу после выборов предложить четкую систему власти, в которой не будет места монополиям, кланам и безнаказанности любого чиновника», – отметила кандидат в Президенты.

При новом президенте Украина будет современной – инновационная экономика заменит отсталую сырьевую, ставка будет делаться на интеллект.

После прихода к власти Юлии Тимошенко наше государство станет также состоятельным.

«Крупный бизнес будет работать в единых правилах со всеми другими предпринимателями, никто не будет иметь никаких преференций», – сказала Председатель партии.

Кроме того, будут созданы все условия для поднятия среднего класса, отмечает лидер «Батькивщины»: «На средний класс, на малое и среднее предпринимательство, фермерские и сельскохозяйственные предприятия, инновационные будет поставлена главная стратегия развития страны».

Новая власть поставит на место тарифы, уровень жизни людей, позаботится о наших пенсионерах и сделает все, чтобы у нас была современная образование и медицина, подчеркивает Юлия Тимошенко.

«Нам нужны правильные ключевые изменения, которые предусмотрены Новым курсом Украины», – добавила она.

Юлия Тимошенко обратилась ко всем женщинам, которые всегда стараются и в семье, и в обществе держать высокую планку нравственности и любви: «Давайте ради наших семей, детей и внуков защитим Украину от грязи, фальши, дискредитации, унижения и поставим нашу страну на высший пьедестал нравственности и успешности в Европе».