Кандидат в президенты Корнацкий написал песню и напечатал миллион ее копий за 877 тысяч гривень (видео)

Песню Корнацкого можно найти в YouTube - она доступна в формате караоке.

Кандидат на пост Президента Украины Аркадий Корнацкий написал песню и напечатал ее тиражом в 1,1 миллиона экземпляров. Стоимость печати составила 877,5 тысячи гривень.

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Такую информацию приводит общественное движение «Честно», ссылаясь на исходные данные на листовках кандидата. Отмечается, что слова песни и обращение к избирателям Корнацкий напечатал в Черкассах. Заказ выполнил предприниматель Александр Третьяков.

На листовках Корнацкий привел название своей песни в YouTube, где она доступна в формате караоке.

Отмечается, что избирательный фонд Аркадия Корнацкого сейчас составляет 1,5 миллиона гривень, которые кандидат вложил самостоятельно. Соответствующая информация опубликована в промежуточном финансовом отчете о поступлении и расходах из избирательного фонда кандидата на сайтах ЦИК и НАПК.

По приведенным данным, большинство средств кандидат потратил на печать агитационных материалов. 15 тысяч кандидат заплатил за эфир на ТРК "Ильдана", а 204 тысячи гривень отдал "Укрпочте" за услуги почтовой связи.

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что кандидаты на пост главы государства потратили из избирательных фондов 1 миллиард 273 миллиона гривень.