Кандидаты в президенты уже потратили на выборы более 1,2 миллиарда гривень - КИУ

В то время как некоторые кандидаты уже потратили сотни миллионов на свою агитацию, отдельные кандидаты не потратили ничего.

В Комитете избирателей Украины заявляют, что кандидаты на пост главы государства потратили из избирательных фондов 1 миллиард 273 миллиона гривень.

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Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: "Выборы-2019: Риски и вызовы: защита прав избирателей, защита бюллетеней, избирательных урн и протоколов".

По словам аналитика КИУ Дениса Рыбачка, согласно промежуточным финансовым отчетам 1,273 млрд грн совокупно потратили 44 кандидата.

“В то время, как некоторые кандидаты уже потратили сотни миллионов гривень на свою агитацию, отдельные кандидаты не потратили ничего. По подсчетам Комитета избирателей, шесть кандидатов фактически подали в ЦИК пустые отчеты”, - отметил Рыбачок.

В частности, речь идет о таких кандидатах, как Александр Ващенко (самовыдвиженец), Николай Габер (самовыдвиженец), кандидат в президенты от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап (снял свою кандидатуру с выборов в пользу Анатолия Гриценко), Александр Данилюк (самовыдвиженец), Роман Насиров (самовыдвиженец) и Руслан Ригованов (самовыдвиженец).

“Эти кандидаты не тратили ничего из своих избирательных фондов. А учитывая, что согласно закону агитацию можно проводить исключительно за средства избирательного фонда, возникает логичная ситуация, когда кандидаты вообще не проводили агитации. И это ставит под вопрос вообще мотивы участия в выборах”, - сказал Рыбачок.

“Парадоксально, но отсутствие агитации не помешало отдельным кандидатам активно работать в направлении заполнения своих вакансий в избирательных комиссиях”, - добавил он.

Рыбачок отметил, что окончательные финансовые отчеты кандидаты подадут после выборов.