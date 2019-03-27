С завтрашнего дня полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану

На протяжении последних суток в полицию поступило 99 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

С 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану.

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Об этом заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил на ведомственном видеоселекторном совещании, сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

По его словам, на сегодняшний день полиция осуществляет охрану всех 199 окружных избирательных комиссий. Фацевич добавил, что по состоянию на утро избирательные бюллетени завезены в 73 окружные избирательные комиссии. Он отметил, что полиция обеспечит сопровождение членов УИК во время транспортировки избирательной документации.

«Задача Национальной полиции – обеспечить соблюдение законности и сохранение бюллетеней во время их перевозки. Возьмите этот вопрос на контроль», – подчеркнул Фацевич и добавил, что процесс передачи бюллетеней от ОИК в ТИК и дальше - в УИК начнется 28 марта.

По словам Фацевича, в настоящее время личный состав переведен на усиленный вариант несения службы, в регионах увеличено количество следственно-оперативных групп, пеших нарядов и автопатрулей. Он сообщил, что в течение последних суток в полицию поступило 99 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Из этого количества 11 сообщений - зарегистрированы в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, полицейские составили 7 протоколов об административных правонарушениях за нарушения в избирательной сфере. Правоохранители фиксируют, в частности, факты хулиганских действий, связанных с повреждением имущества, билбордов, помещений, где расположены участковые и окружные избирательные комиссии.

«Такие правонарушения являются недопустимыми. Мы понимаем, что с 28 марта - с момента завоза бюллетеней в участковые избирательные комиссии - они будут под круглосуточной охраной. Но задача сейчас - обеспечить неприкосновенность данных помещений. Приблизьте наряды, они должны оперативно реагировать на все происшествия. Направьте личный состав на эту работу», - подчеркнул Фацевич.

Кроме того, заместитель председателя Нацполиции добавил, что сейчас идет процесс регистрации иностранных краткосрочных наблюдателей за избирательным процессом. Он уточнил, что на сегодняшний день на территории государства находятся 2344 официальных наблюдателя - как долгосрочных, так и краткосрочных.