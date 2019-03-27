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ТСН проведет 7-часовой марафон «Вибір країни» 31 марта

12:10, 27 марта 2019
Выборы 2019
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Предварительно одна из студий должна была располагаться на Банковой, однако ТСН вынуждена изменить локацию, поскольку до сих пор не получила подтверждения от Администрации Президента.

Марафон начнет Маричка Падалко с информационными выпусками в 12.00 и 15.00 из студии ТСН. В 18.00 о текущей ситуации сообщит Юлия Бориско. А в 19.30 начнется спецвыпуск «Вибір країни», который будут вести сразу трое ведущих. С выездной площадки возле Центризбиркома Лидия Таран расскажет о явке на выборах-2019, а Алла Мазур огласит первые результаты экзит-полов со студии на Майдане Незалежності. Наталья Мосейчук презентует актуальную аналитику и расскажет о ходе предвыборной кампании с еще одной локации под открытым небом.

В течение всего дня команда ТСН будет рассказывать о ситуации на избирательных участках, нарушениях во время голосования, дежурить в штабах кандидатов президентов и покажет их реакцию на текущие результаты. Корреспонденты ТСН будут работать во всех регионах Украины, а также за рубежом – в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе.

Особенностью выпуска также станет инновационная графика, которую зрители «1+1» увидят в проекции на узнаваемые здания Киева.

Спецвыпуск «Вибір країни» будет идти в эфире «1+1» до 21.30, после чего продолжится на интернет-площадках ТСН - в YouTube и на Facebook, а после завершения шоу «Голос країни» снова вернется в ТВ-эфир и будет транслироваться до 01.00.

В подготовке к марафону задействовано более 80 человек, а работа над ним продолжается уже около четырех месяцев.

Напомним, накануне выборов в ТСН стартовал документальный сериал Ольги Кошеленко «Дорога на Банковую» о политической кухне предвыборных кампаний во времена новейшей истории Украины. Также сайт ТСН.ua собрал нескучные ответы на самые распространенные вопросы электората. А в спецпроекте «Є, що згадати» редакция сайта вспомнила наиболее резонансные скандалы первых шести кандидатов с наивысшим рейтингом симпатий.

Смотрите марафон ТСН «Вибір країни» 31 марта в эфире канала «1+1» и в социальных сетях ТСН.

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