ТСН проведет 7-часовой марафон «Вибір країни» 31 марта

31 марта, в День выборов нового президента Украины, ТСН проведет 7-часовой марафон. Команда новостной службы канала «1+1» продолжает практику выездных выпусков и на этот раз развернет свои студии у Центризбиркома, на Майдане Незалежності и еще одной площадки под открытым небом.

Предварительно одна из студий должна была располагаться на Банковой, однако ТСН вынуждена изменить локацию, поскольку до сих пор не получила подтверждения от Администрации Президента.

Марафон начнет Маричка Падалко с информационными выпусками в 12.00 и 15.00 из студии ТСН. В 18.00 о текущей ситуации сообщит Юлия Бориско. А в 19.30 начнется спецвыпуск «Вибір країни», который будут вести сразу трое ведущих. С выездной площадки возле Центризбиркома Лидия Таран расскажет о явке на выборах-2019, а Алла Мазур огласит первые результаты экзит-полов со студии на Майдане Незалежності. Наталья Мосейчук презентует актуальную аналитику и расскажет о ходе предвыборной кампании с еще одной локации под открытым небом.

В течение всего дня команда ТСН будет рассказывать о ситуации на избирательных участках, нарушениях во время голосования, дежурить в штабах кандидатов президентов и покажет их реакцию на текущие результаты. Корреспонденты ТСН будут работать во всех регионах Украины, а также за рубежом – в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе.

Особенностью выпуска также станет инновационная графика, которую зрители «1+1» увидят в проекции на узнаваемые здания Киева.

Спецвыпуск «Вибір країни» будет идти в эфире «1+1» до 21.30, после чего продолжится на интернет-площадках ТСН - в YouTube и на Facebook, а после завершения шоу «Голос країни» снова вернется в ТВ-эфир и будет транслироваться до 01.00.

В подготовке к марафону задействовано более 80 человек, а работа над ним продолжается уже около четырех месяцев.

Напомним, накануне выборов в ТСН стартовал документальный сериал Ольги Кошеленко «Дорога на Банковую» о политической кухне предвыборных кампаний во времена новейшей истории Украины. Также сайт ТСН.ua собрал нескучные ответы на самые распространенные вопросы электората. А в спецпроекте «Є, що згадати» редакция сайта вспомнила наиболее резонансные скандалы первых шести кандидатов с наивысшим рейтингом симпатий.

Смотрите марафон ТСН «Вибір країни» 31 марта в эфире канала «1+1» и в социальных сетях ТСН.