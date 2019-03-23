Послы стран G7 написали Авакову об угрозе "экстремистских движений" и срыва выборов

В МВД подтвердили, что Аваков получил письмо.

Послы стран G7 адресовали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с оговоркой относительно возможного срыва выборов и угрозы деятельности «экстремистских движений» в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода. В своей статье для Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) журналист Кристофер Миллер отмечает, что издание получило копии двух писем, подготовленных послами G7.

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В письме, адресованном Авакову от 15 марта французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что «группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине, насильственные действия которых тревожат».

«Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства», – заявила Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день. Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил изданию, что Аваков его получил.

Журналист Кристофер Миллер в своей статье пишет о «тонкой, завуалированной отсылке к «Национальному корпусу» и «Национальным дружинам» в письме, о котором рассказала французский дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки назвали организации «Национальный корпус» и С14 «группами ненависти».