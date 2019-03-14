В Госдепе США «Нацкорпус» и С14 назвали «группами ненависти»

Кроме того, в Госдепе добавили, что журналисты-расследователи обнаружили несколько случаев, когда правительство Украины выделяло гранты или сотрудничало с «группами ненависти».

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки назвали организации «Национальный корпус» и С14 «группами ненависти».

Как сказано в отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год, сформированного Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа, члены националистических «групп ненависти» С14 и «Национальный корпус» совершали произвольные задержания людей с очевидного согласия правоохранительных органов, пишет Громадське.

Так, в Бюро заявили, что С14 и «Нацкорпус» неоднократно организовывали нападения на лагеря цыган, членов ЛГБТ-сообщества и самостоятельно задерживали подозреваемых в сотрудничестве с террористическими организациями «Л/ДНР».

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«Были сообщения о том, что националистические группы ненависти совершали нападения на журналистов. Например, члены C14 в Киеве напали на журналиста, освещавшего судебный процесс над членами организации, которые были обвинены в нападении на лагерь цыган», — говорится в отчете.

Кроме того, в Госдепе добавили, что журналисты-расследователи обнаружили несколько случаев, когда правительство Украины выделяло гранты или сотрудничало с «группами ненависти».

«8 июня Министерство молодежи и спорта объявило, что наградит C14 премией в размере 440 тыс. гривен за организацию молодежного летнего лагеря», - говорится в отчете.

Напомним, в ходе пресс-конференции 11 марта Белецкий заявил, что президент Петр Порошенко «заказал» Службе безопасности «физическое уничтожение» лидеров «Нацкорпусу». Он утверждает, что заместитель главы СБУ Виктор Кононенко готовит нападения из-за «криминальных авторитетов». Также Билецкий утверждает, что Администрация президента давит на ГБР, чтобы бюро возбудило дело относительно признания организаций «Нацкорпус» и «Нацдружини» преступными. В СБУ заявили, что с удивлением ознакомились с этим заявлением и ожидают доказательства.

Ранее лидер политической партии «Национальный корпус», народный депутат Андрей Билецкий заявил, что его партия и организация будут продолжать акции исключительно против президента Петра Порошенко.

Напомним, 9 марта представители организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» пришли к Администрации президента с требованием взять под стражу и арестовать счета фигурантов расследования о хищениях в оборонке. Возле АП произошли столкновения, в результате чего пострадали двое полицейских и один нацгвардієць. Позже «Национальный корпус» пытался прорваться к президенту Украины Петра Порошенко в Черкассах.

После стычек между членами организации и правоохранителями в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских — 19 из них госпитализировали.

Правоохранители также сообщили о двух задержанных организаторов беспорядков.

В «Блоке Петра Порошенко «Солидарность» заявили, что за акциями организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» перед Администрацией президента и в Черкассах 9 марта стоят «пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы».

Неделей ранее, 3 марта, члены организаций «Национальный корпус» и «Национальные дружины» пикетировали дом фигуранта расследование программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» о хищения в оборонной сфере — Игоря Гладковского, сына заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.