Журналисты рассказали, как Порошенко собирается сфальсифицировать выборы (видео)

По данным журналистов, кампанию Порошенко в масштабах страны ведет два штаба.

Президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сфальсифицировать выборы, запустив так называемый проект «карусель» по всей стране.

Об этом говорится в расследовании программы «Гроші».

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По данным журналистов, кампанию Порошенко в масштабах страны ведет два штаба. В первом штабе агитация начинается с социальных опросов. Человек даже не подозревает, что отвечая на простые вопросы, он попадает под влияние агитаторов. Эти вопросы составлены так, чтобы выявить людей, лояльных и готовых голосовать за Порошенко.

Руководит этим штабом Виталий Ковальчук, первый замглавы Администрации президента. Зона его воздействия – 12 областей. Ставку он делает на админресурс.

Второй штаб работает с той же целью – скупить как можно больше голосов. Вот только работают они с избирателями персонально. Руководит этим штабом, судя по обнародованной на сайте «Карусель 2019» информации, политтехнолог Дмитрий Касьянов и нардеп Сергей Березенко.

В главных городах за так называемую «сетку» Порошенко отвечают также известные и одиозные деятели. Например, в столице – бизнесмен Вадим Столар, которого называют «смотрящим» за всем строительным бизнесом в столице.

По данным сайта «Карусель 2019», у Порошенко планируют скупить 3 миллиона голосов, потратив на это 500 миллионов долларов.

Напомним, Telegram-канал Politicus, который ведет известный журналист Сергей Лямец, сообщал, что команде Петра Порошенко якобы удалось построить масштабную сеть относительно массовой скупки голосов избирателей на предстоящих выборах.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что штаб одного из кандидатов в президенты использует админресурс для подкупа голосов, используя бюджетные средства социальных программ.