В сети опубликовали схему, с помощью которой Порошенко якобы готовит масштабную скупку голосов на выборах

Суть схемы проста - людей массово записывают в агитаторы, однако при этом платят не за агитацию, а за "правильное" голосование.

Команде Петра Порошенко якобы удалось построить масштабную сеть по массовой скупке голосов избирателей на грядущих выборах, сообщает Telegram-канал Politicus, который ведет известный журналист Сергей Лямец.

Как утверждается в публикации канала, как Петр Порошенко, так и его главный конкурент Юлия Тимошенко хотели бы скупать голоса на президентских выборах. Но команде действующего президента удалось построить «сетку» под эти цели, а команде Тимошенко – пока нет.

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Что такое "сетка"?

Согласно материалам Politicus, «сетка» - это агитаторы в регионах. Агитаторам якобы платят деньги за то, что они агитируют (а по факту, голосуют) - в данном случае, за Порошенко. Утверждается также, что в штабе президента за проект якобы отвечает нардеп Сергей Березенко.

Кто такой Березенко?

Депутата Березенко авторы называют выходцом из команды Леонида Черновецкого, где он якобы и познакомился с технологией. Утверждается, что в скупке голосов ему будет помогать Вадим Столар.

Как работает скупка?

Politicus также описывает схему скупки голосов: в ней на одного человека выделяется 1000 грн. 500 грн он получает сразу, записываясь официально как "агитатор Порошенко". Еще 500 ему обещают, если Порошенко наберет нужное число голосов по округу.

Какие гарантии?

По данным канала, никаких гарантий для участников структуры не предусмотрено. «Вторые 500 грн - и есть мотивация, чтобы агитатор реально работал, а не просто получил деньги, а потом голосовал за Зеленского», - отмечается в публикации.

Законно ли это?

Авторы отмечают, что законность подобной активности зависит от того, требуют ли от агитаторов фото бюллетеня. Быть агитатором и получать за это деньги закон не запрещает. А вот требовать фото бюллетеня - это незаконно. При отсутствии такого требования - все легально.

Где применялась технология?

В Politicus утверждают, что технология применялась в Украине неоднократно.

«Березенко успешно откатал ее на выборах в Чернигове. Тогда он соперничал за депутатский мандат с Геннадием Корбаном. Используя админресурс, он организовал скупку и стал депутатом, а Корбана отправил под домашний арест», - говорится в публикации.

Какими будут масштабы скупки?

Авторы утверждают, что масштабы применения «сетки» на президентских выборах будут огромными. «Известно о 100 округах - примерно половина всех по стране. В них будут работать по 1000 агитаторов. Они заработают за свой голос и за то, что приведут еще по 10 голосующих за Порошенко. Итого - сотни тысяч людей», - указывают авторы.

Скупка голосов видна?

Канал указывает, что скупка голосов заметна. Тем не менее, сравнительно безопасно можно скупить дополнительно 3-4% голосов. Больше - бросается в глаза.

Кто может остановить скупку?

Отмечается, что скупку голосов могут остановить силовики, однако на их работу влияют определенные нюансы.

«СБУ работает на Порошенко. А вот министр МВД Арсен Аваков как раз торгуется с Тимошенко, пытаясь продать ей услугу по недопущению скупки. Он даже на это намекает. По одним сведениям, они уже договорились. По другим, пока нет», - говорится в публикации.

Есть ли "сетка" у Тимошенко?

По информации канала, у Юлии Тимошенко подобной «сетки» пока нет. «Это не вопрос морали. Если бы получилось, она бы с удовольствием», - отмечают авторы.

Ранее организация «ОПОРА» сообщала, что в Тернополе набирают людей в команду агитаторов за Порошенко. Наблюдатели организации побывали на ознакомительной встрече и сообщали о «схемах сетевого маркетинга» в организации возможной предвыборной агитации.

Заданием агитатора является агитация и проведение анкетирования жителей в пределах своего избирательного участка. За одним человеком закрепляли 30 квартир. Обещанная награда за такую работу – 1000 грн в месяц.

Журналисты проекта «Гроші» также рассказывали, как штаб Порошенко якобы вербует агитаторов на выборы. Избирателям, как утверждается, платят от 500 до 1500 гривень за поддержку действующего президента.