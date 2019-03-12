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Аваков рассказал, как штаб «провластного кандидата» использует бюджетные деньги для подкупа избирателей

11:55, 12 марта 2019
Выборы 2019
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Аваков рассказал механизм работы "избирательных сеток" / Скриншот - Youtube, Телеканал ICTV

Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал глава МВД Арсен Аваков.

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«Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется рядом здесь, в Киевской области, в Василькове. Когда речь идет о подкупе голосов», - начал министр.

«Нанимается один из штабов провластного кандидата, команды. Нанимают агитаторов. Агитаторы выбирают 100 человек, как правило, самых бедных. Идут к этим людям в квартиры, спрашивают: «А вы готовы поддержать нашего кандидата? Вот, мы готовы вам помочь…». И из них, из этих 100 человек, 30 говорят – «да, мы готовы»… Этих людей записывают в списочек. После чего идут в райсовет или в собес», - продолжил Аваков.

По его словам, средством админресурса становится социальная программа «Турбота», на которую заложены бюджетные средства.

«Говорят: «Так вот у тебя, товарищ начальник райсовета / собеса /мер / глава райадминистрации, заложено это в бюджете? – Да, заложено, – Значит, пожалуйста, вот тебе списочек. Вот этих 30, которые нам сказали «Да» - по тысяче гривень…» И этим людям выплачивают по тысяче гривень», - рассказал министр.

При этом, к получившим деньги людям поступает звонок из штаба. Им заявляют, что за полученные средства они ожидают голосования за своего кандидата.

По словам Авакова, это происходит по всей стране. В Киевской, Одесской, Харьковской области.

Ранее Telegram-канал Politicus, который ведет известный журналист Сергей Лямец, сообщал, что команде Петра Порошенко якобы удалось построить масштабную сеть по массовой скупке голосов избирателей на грядущих выборах.

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Теги: #Аваков#выборы